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Altında rekor serisi sürüyor! Gram altın için 8 bin TL beklentisi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altında rekor serisi sürüyor! Gram altın için 8 bin TL beklentisi

Altın fiyatlarında son haftalarda hızlanan yükseliş, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede gram altının 7 bin 30 TL, ons altının ise 4 bin 580 dolar seviyesinde olduğunu belirterek yıl sonuna kadar gram altında 8 bin TL’nin üzerinde seviyelerin görülebileceğini söyledi. Memiş, merkez bankalarının altın alımları, fiziki talep ve küresel enflasyon endişelerinin yükselişi desteklediğini ifade ederken, yatırımcıları olası kâr satışlarına karşı da uyardı.

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