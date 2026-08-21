İsrail'in Batı Şeria planı deşifre oldu! Ömer Çelik'ten sert tepki: "Mekansal soykırım"

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletmeyi öngören E1 projesi için 1234 yeni konutun ihale sürecini tamamlaması Ankara'nın tepkisini çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, projenin Batı Şeria'yı fiilen bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflediğini belirterek İsrail'in politikalarını "mekansal bir soykırım" olarak nitelendirdi. Çelik, uluslararası topluma İsrail'in işgal politikalarına karşı ortak tepki gösterme çağrısı yaptı.