Alihan Kuriş suç örgütüne büyük darbe! Firari iki isim Bozburun'da yakalandı: İdris Naim Şahin detayı

İstanbul merkezli Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'nın Bozburun ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla emniyetinin Plaka Tanıma Sistemi ve kamera kayıtları üzerinden yürüttüğü takibin ardından gözaltına alınan şüphelilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları değerlendiriliyor. Soruşturmada Ümraniye'de ele geçirilen 200 kilogram külçe altın ile eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu belirtilen araç da mercek altına alındı.