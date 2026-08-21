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Sosyal medyada tehlikeli akım! Çocuklara “bayılma şakası” ile travma yaşatıyorlar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sosyal medyada tehlikeli akım! Çocuklara “bayılma şakası” ile travma yaşatıyorlar

Sosyal medyada hızla yayılan “bayılma şakası”, çocukların psikolojisini tehdit ediyor. Ebeveynlerin çocuklarının yanında aniden bayılmış gibi yaparak yaşanan korku dolu anları kameraya alıp paylaşması tepki çekerken, Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu içeriklerin çocuklarda panik, anksiyete ve ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kırık, etkileşim uğruna yapılan bu tür paylaşımlara karşı ailelerin çocuklarına doğru rol model olması ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

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