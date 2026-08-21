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TEKNOFEST Mavi Vatan'da nefes kesen operasyon! SAT ve SAS komandolarından rehine kurtarma tatbikatı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

TEKNOFEST Mavi Vatan'da nefes kesen operasyon! SAT ve SAS komandolarından rehine kurtarma tatbikatı

Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, ikinci gününde on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Etkinlik kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri SAT ve SAS komandoları, deniz üzerinde rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı tatbikatta komandolar, helikopterle bölgeye indirilerek simüle edilen düşman unsurunu etkisiz hale getirdi ve rehineyi güvenli şekilde tahliye etti.

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