Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı!

Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. İstanbul Emniyeti'nin teknik ve fiziki takibi sonrası Bozburun'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheliyle birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 34'e yükseldi. Hilmi Tuna Kuriş'in, daha önce ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar lira olan 200 kilogram külçe altınla bağlantılı olarak arandığı belirtildi.