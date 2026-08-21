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Gram altında tarihi eşik aşıldı: 7 bin lira seviyesi geçildi!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gram altında tarihi eşik aşıldı: 7 bin lira seviyesi geçildi!

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmeden sürerken gram altın, 21 Ağustos 2026 itibarıyla 7 bin lira seviyesini aşarak 7 bin 34 liraya ulaştı. Ons altındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler yükselişi desteklerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Haber ekranlarında yatırımcıların merak ettiği kritik seviyeleri değerlendirdi. Ergezen, gram altında 7 bin liranın üzerinde kalınması halinde 7 bin 500-7 bin 800 lira bandının gündeme gelebileceğini belirtti.

Altında yeni ralli! Gram altın 7 bin liraya koşuyor: Kuyumcularda ise şaşırtan tablo
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