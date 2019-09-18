Örgüt lideri Adnan Oktar savunmasında neler söyledi?

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber ekranlarında Adnan Oktar Suç Örgütü davasının ilk duruşma günüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın duruşmada hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davrandığı belirten Karaman, Oktar’ın mahkeme boyunca inkâr ve yalan politikasından caymadığını aktardı.