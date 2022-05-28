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Operasyon sinyali teröristleri panikletti! A Haber teröristlerin hazırlığını görüntüledi

A Haber
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Giriş: 28.05.2022 16:41
A Haber ekibi Suriye'nin Mare şehrinde terör inlerini görüntüledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından iyice panikleyen YPG/PKK'lı teröristler, A Haber Drone'una da ateş açtı. Teröristler köylerdeki tahıl silolarını karargaha çevirdi. Peki bölgede neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan değerlendirdi.
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