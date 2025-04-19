Önder’in sağlık durumu nasıl? AK Partili Efkan Ala: Durumu stabil

Kalp krizi ve aort damar yırtığı nedeniyle 12 saatlik ameliyat sonrası Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastaneye ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala açıklamalarda bulundu. Efkan Ala, “Durumu stabil. Tabi biz sağlığı konusunda açıklama yapma yetkinliğinde değiliz. Doktorlardan aldığımız bilgilere göre; stabil devam ediyor ve risk sürüyor. Biz de sağlık çalışanları ve hocalarımızın değerlendirmelerini takip ediyoruz.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN