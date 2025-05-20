Ömer Çelik’ten Özel’e sert tepki: “Cumhurbaşkanımız Süper Lig'de, Özel amatörde bile değil”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özel’in kullandığı ifadeleri “siyasi trajedi, kişisel komedi” olarak değerlendiren Çelik, “Dış politika konusunda konuşacak bir müktesebatı yok. Avrupa’daki Erdoğan düşmanı çevrelerin diliyle konuşuyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderleri tarafından referans gösterildiğini vurgulayan Çelik, “Putin’den Zelensky’e herkes çözüm için Erdoğan’a bakıyor” ifadelerini kullandı. CHP'nin sürekli rejim krizi çıkarmaya çalıştığını savunan Çelik, Özgür Özel’in yolsuzluk iddialarına kalkan olmak için gündem saptırdığını söyledi.

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