Ömer Çelik'ten Kanal İstanbul sorusuna net yanıt: Montrö'ye aykırı değildir |Video

AK Parti'de MYK ve MKYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun Kanal İstanbul ile ilgili sorusuna Çelik, tarihçi yazar Murat Bardakçı'dan alıntı yaparak yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması;

Cumhurbaşkanımızın açıklamasını, Montrö ile ilgili açıklamalarla ilgili olarak değerlendirmek gerekir. Kanal İstanbul Möntrö ile çelişmiyor. Geçişlerde seyr-ü sefer serbestisine aykırı bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmek isterim. Bu proje tamamlandıktan sonra Boğazlar Montrö temelinde gemi trafiğine açık olacaktır. Kanal İstanbul'un Montrö ile çelişmeyecek şekilde irademiz vardır.

"'BU YAPILANLAR KADEŞ ANLAŞMASI'NA DA AYKIRI"

Murat Bardakçı hocamız ironi yaparak bir yazı yazdı. 'Bu yapılanlar Kadeş Anlaşması'na da aykırı' dedi. Yapmak istediği şey bu ironiyle, bir sürü kişi Montrö'nün içine bakılıp da analiz yapılmıyor. Montrö meselesi devlet düzeyinde verilen görüşler, Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşleri var. Kanal İstanbul yapılması Montrö sözleşmesine aykırı değildir, Montrö sözleşmesiyle çelişmeyecek bir şekilde yönetilecektir süreç..