Ölüm oteli sahibinden yeni skandal! Ormanı işgal edip yolları kapattı

Ölüm oteli sahibinin ikinci bir skandalı daha ortaya çıktı. İddiaya göre; Gölcük yakınlarınki oteli için bölgedeki ormanlık alanı işgal etti. Hatta etrafına çitler örerek vatandaşın girmesini de engelledi. Yaklaşık 200 dönümlük bir işgale imza attı. Ekiplerimiz iddiaları bölge halkından dinledi.

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