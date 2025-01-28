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Ölüm oteli sahibinden yeni skandal! Ormanı işgal edip yolları kapattı

Ölüm oteli sahibinden yeni skandal! Ormanı işgal edip yolları kapattı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 16:28
Ölüm oteli sahibinin ikinci bir skandalı daha ortaya çıktı. İddiaya göre; Gölcük yakınlarınki oteli için bölgedeki ormanlık alanı işgal etti. Hatta etrafına çitler örerek vatandaşın girmesini de engelledi. Yaklaşık 200 dönümlük bir işgale imza attı. Ekiplerimiz iddiaları bölge halkından dinledi.
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Ölüm oteli sahibinden yeni skandal! Ormanı işgal edip yolları kapattı
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