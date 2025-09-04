04 Eylül 2025, Perşembe
Öldürülen savcı ile katil zanlısı aynı karede!
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün yan yana olduğu o kare, bir zamanlar "baba-oğul" gibi olan ilişkilerini gözler önüne serdi. Cinayete giden sürecin, zanlının madde bağımlılığı nedeniyle işten çıkarılmasıyla başlayan kişisel bir husumet olduğu iddia ediliyor.