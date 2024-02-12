Okul fiyat farkını ödeyecek! Mahkeme özel okulun aradaki farkı ödemesine karar verdi

Antalya'da oğlu özel okula giden bir veli, kitap farkı ücretini ödemeyi reddedip Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu. Karara itiraz eden özel okul yönetimi ise davayı kaybetti. Aile kararın emsal nitelikte olduğunu belirtti.

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