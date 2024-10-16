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Öğretmen müdüre silahla ateş açtı: A Haber olay yerinden ayrıntıları aktardı

Öğretmen müdüre silahla ateş açtı: A Haber olay yerinden ayrıntıları aktardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 17:44
Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dehşet dolu anlar! Bir öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silahın patlamaması üzerine dışarı çıkan öğretmen, yeniden doldur boşalt yaptı ve silah ateş aldı. Panik anlarında öğrenciler hızla tahliye edilirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden ayrıntıları aktardı.
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