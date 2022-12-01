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OECD Mesleki Eğitim Zirvesi! Bakan Özer’den önemli açıklamalar

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Giriş: 01.12.2022 10:26
Son dakika haberler… Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer OECD Mesleki Eğitim Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Kalite odaklı eğitimin devamı için gerekeni yapacağız. Meslek lisesi mezunlarının istihdamında öncelik istiyoruz. Meslek liseleri artık başarılı öğrencilerle doluyor. Türkiye’de 55 tane AR-GE merkezi açtık. ” dedi.
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