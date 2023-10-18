O direnişin simge ismi! Osmanlı torunundan hodri meydan: Kıyamete kadar buradayız

A Haber ekiplerinden Özlem Aktay ve Arif Soner kalkan, İsrail zulmünün yıllardır en derinde hissedildiği yerde Kudüs'te. Direnişin simge isimlerinden biri olan; Arif Tütüncü A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. 10 ay önce çekilen fotoğrafıyla kendisine dönen İsrail namlusunun önünde tüm dünyaya mesaj vermişti o gün. Bugünkü mesajı da benzerdi, "Kıyamete kadar buradayız" dedi.

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