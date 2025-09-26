26 Eylül 2025, Cuma

Netanyahu'ya BM'de Gazze protestosu! Salon bomboş kaldı
Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu! Salon bomboş kaldı

Netanyahu’ya BM’de Gazze protestosu! Salon bomboş kaldı

Giriş: 26.09.2025 16:49
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşmasını yapmak üzere BM Genel Kurulu’na geldi. Netanyahu’nun konuşmasına başlamadan önce salonun büyük bir kısmının boş olduğu görülürken, İsrail Başbakanının kürsüye yönelmesiyle yabancı ülke heyetleri salonu tek tek terk etti. Bazı heyet üyeleri salondan çıktığı sırada "Özgür Filistin" sloganları attı. BM’ de görevli güvenlik güçleri ise salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu’nun konuşması boyunca tetikte kaldı. Güvenlik güçleri İsrail Başbakanı konuşurken, gazetecilerin bulunduğu salonları da tek tek gezdi.
