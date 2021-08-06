Nene Hatun’ yangın bölgesinde!

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' yangın bölgesine gitti. Muğla Milas'a demir attı. Gemiye ilişkin bilgileri A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.

Türkiye'nin ilk arama kurtarma gemisi 'Nene Hatun' göreve hazır.

'NENE HATUN' YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

A Haber ekibi yangın söndürme gemisi 'Nene Hatun'u görüntüledi.

A Haber muhabiri Vedat Sezer Milas'tan 'Nene Hatun' ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

''Kuruçeşme'den demir alan gemi şu an yangınların olduğu bölgeye intikal etti. Nene Hatun gemisi burada yangın söndürme ekiplerine destek vermek amacıyla geldi.''

Topyekün bir seferberlik söz konusu olduğunu belirten Sezer, hem havadan hem karadan hem de denizden müdahalelerin devam ettiğini söyledi.

Sezer, geminin özelliklerini şu ifadelerle anlattı:

''2015 yılında denize indirilip hizmete alındı. 88 metre uzunluğuna sahip gemini 18 metre genişliği bulunuyor. Oldukça donanımlı bir gemi. 18 nat seyir gücüne sahip. Aynı zamanda 205 ton çekim gücü kapasitesi var.''

Geminin 7/24 hizmet verdiğini söyleyen Sezer, 18 bin kilovat ana makine gücüne sahip olduğunu dile getirdi.

Gemide 20 kişilik hastane mevcut.

Yangın bölgesine gelen 'Nene Hatun' gemisi gerek duyulacak noktalarda, karadan ulaşım sağlanamayan noktalarda devreye girecek.