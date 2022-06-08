08 Haziran 2022, Çarşamba
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Necip Hablemitoğlu'nun suikast timine operasyon! Suikast timi nasıl deşifre oldu? Suikast FETÖ'cülerin yuvalandığı birimden
Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmesinin ardından yeniden açılan soruşturma dosyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Detaylarını Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında anlattı.