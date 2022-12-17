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Necip Hablemitoğlu suikastı faili Mustafa Levent Göktaş Türkiye'de! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 17.12.2022 00:55
Güncelleme:17.12.2022 00:56
Bulgaristan'ın Filibe Temyiz Mahkemesinin Türkiye'ye iade talebini kabul ettiği Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş, İstanbul'a getirildi. İşte ilk görüntüler...

Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan Mustafa Levent Göktaş,Türkiye'ye iade edildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan kalkan ve Göktaş'ın da içinde bulunduğu uçak, saat 23.55'te İstanbul Havalimanı'na indi. Göktaş'ı, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı.

Göktaş'ın geceyi İstanbul'da geçireceği, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanılacak Ankara Ağır Ceza Mahkemesince hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının yüzüne okunacağı öğrenildi.

BULGAR MAKAMLARINCA 1 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de suikastla öldürülmesinin faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde rutin trafik polis kontrolü sırasında yapılan incelemede hakkındaki arama kararının tespit edilmesi üzerine Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Göktaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürmek" ve "örgüt kurmak'' suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Filibe Temyiz Mahkemesi, Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi 14 Aralık'ta kabul etmişti.

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