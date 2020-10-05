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NATO’dan Türkiye’ye kritik ziyaret! Doğu Akdeniz’de çözüm için NATO devreye mi girdi?

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Giriş: 05.10.2020 16:15
Güncelleme:05.10.2020 16:15
Son dakika haberi... Azerbaycan – Ermenistan gerginliği nasıl çözülecek? Doğu Akdeniz’de çözüm için NATO devreye mi girdi? NATO’nun planı ne? Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pirinççi, “Uluslararası toplum bu sorunları çözmekte çaresiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan – Ermenistan gerginliği nasıl çözülecek? Doğu Akdeniz'de çözüm için NATO devreye mi girdi? NATO'nun planı ne? Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pirinççi, "Uluslararası toplum bu sorunları çözmekte çaresiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergden önemli açıklamalar BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergden Ankaraya kritik ziyaret! SON DAKİKA: NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG'DEN ANKARA'YA KRİTİK ZİYARET!

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