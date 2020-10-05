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NATO’dan Türkiye’ye kritik ziyaret! Doğu Akdeniz’de çözüm için NATO devreye mi girdi?
Son dakika haberi... Azerbaycan – Ermenistan gerginliği nasıl çözülecek? Doğu Akdeniz’de çözüm için NATO devreye mi girdi? NATO’nun planı ne? Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pirinççi, “Uluslararası toplum bu sorunları çözmekte çaresiz” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan – Ermenistan gerginliği nasıl çözülecek? Doğu Akdeniz'de çözüm için NATO devreye mi girdi? NATO'nun planı ne? Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pirinççi, "Uluslararası toplum bu sorunları çözmekte çaresiz" ifadelerini kullandı.