Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'deki olaylardan sonra, kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türkleri için adımlarımızı attık, atıyoruz. Ermenistan sivilleri hedef alıyor ve savaş suçu işliyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Doğu Akdeniz'deki olaylardan sonra, kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türkleri için adımlarımızı attık, atıyoruz. NATO'nun bir insiyitafi oldu. Biz müttefikler arasında bir kazanın olmasını istemeyiz.Yunanistan'ın tavrı ilk günlerde olumsuzdu.

POLONYA'NIN DESTEĞİNİ DE GÖRÜYORUZ

Yunanistan'ın savaş gemilerini göndermesinden sonra bir gerginlik oldu. Yunanistan'ın da artık bu toplantılara katıldığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Stoltenberg'e de teşekkür ediyoruz. Polonya'nın desteğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

LİBYA'DA GELİŞMELER

Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var. Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik, kalıcı ateşkes için sarfettiğimiz çabalarla ilgili bilgi verdik.