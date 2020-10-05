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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Ankara'ya kritik ziyaret!

Son dakika haberine göre Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere ’ya geldi. Stoltenberg, Başkan ve ile görüşecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Ankara'ya kritik ziyaret!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kritik görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya indi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri'ni saat 19.00 sularında kabul etmesi bekleniyor.

Stoltenberg ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşecek.


NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu geçen hafta duyurmuştu.

Yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret edecek olan NATO Genel Sekreteri, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiyede NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG TÜRKİYE'DE

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