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NATO’da yıllar içinde değişen isimler! NATO’da istikrarın ismi: Erdoğan

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Giriş: 30.06.2022 09:28
Güncelleme:30.06.2022 09:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2004’ten bu yana sayısız NATO zirvesine Türk halkının temsilcisi olarak katıldı. Yıllar içinde ABD'de 4 başkan değişirken, Avrupalı pek çok lider siyaset sahnesinden çekildi. NATO'da istikrarın ismi Başkan Erdoğan olurken tecrübeli siyaset ve diplomasi, 2022 Madrid zirvesine de damga vurdu.
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