30 Haziran 2022, Perşembe
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NATO’da yıllar içinde değişen isimler! NATO’da istikrarın ismi: Erdoğan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2004’ten bu yana sayısız NATO zirvesine Türk halkının temsilcisi olarak katıldı. Yıllar içinde ABD'de 4 başkan değişirken, Avrupalı pek çok lider siyaset sahnesinden çekildi. NATO'da istikrarın ismi Başkan Erdoğan olurken tecrübeli siyaset ve diplomasi, 2022 Madrid zirvesine de damga vurdu.