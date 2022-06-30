NATO’da yıllar içinde değişen isimler! NATO’da istikrarın ismi: Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2004’ten bu yana sayısız NATO zirvesine Türk halkının temsilcisi olarak katıldı. Yıllar içinde ABD'de 4 başkan değişirken, Avrupalı pek çok lider siyaset sahnesinden çekildi. NATO'da istikrarın ismi Başkan Erdoğan olurken tecrübeli siyaset ve diplomasi, 2022 Madrid zirvesine de damga vurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN