09 Temmuz 2023, Pazar
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NATO Zirvesi'nde kritik görüşme
Dünyanın gözü, NATO Zirvesi'nin gerçekleşeceği Litvanya'nın başkenti Vilnius'a çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, zirvenin ikinci günü olan 12 Temmuz'da bir araya gelmesi bekleniyor. Peki kritik görüşmenin gündeminde neler var? A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktardı.