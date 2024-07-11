NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı! Türkiye 2026 NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak | Zirveden Türkiye için öne çıkan 10 başlık!

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. NATO Zirvesi'nde, Türkiye için 10 farklı başlık ön plana çıktı. Buna göre, Türkiye'yi yakından ilgilendiren terörle mücadele konusunda ise önemli bir kazanım, NATO'nun bu konudaki izleyeceği stratejiyi belirleyen belgenin güncellenmesi oldu. NATO'nun Sonuç Bildirgesi'nde, terörizmle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi. Öte yandan Türkiye'nin savunma harcamalarının, yeniden gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'si düzeyine yükseldiğinin açıkça kayda geçildiği zirvede, NATO Türkiye'yi takdirle karşıladı. İşte detaylar...

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