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NATO liderler zirvesinden çıkan kararlar ne anlama geliyor?
Bülent Yavuz'un öne çıkan sözleri:
"Soğuk savaş döneminin hemen akabinde çok hızlı şekilde yepyeni bir döneme girilmişti. Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetlerin çökmesiyle aradan geçen zamanda bir tarafta Rusya ve diğer tarafta demokratik ülkelerin olduğu bir sürece geçildi. Uzun süreli bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.
Rusya'da burada çok uzun vadeli oynuyor. Ukrayna savaşı onlar için bir başlangıç olabilir. Rusya'nın emperyal bir bakış açısı görüyoruz. Bunun karşısında sendeleyen ve bocalayan bir Batı var. Türkiye burada kilit ülke konumunu sürdürecektir."
Dr. Özgür Tör'ün açıklamaları:
"NATO'nun genişlemesinin artıları kadar eksileri de var. Finlandiya gibi Rusya'ya çok uzun sınırı olan bir ülkenin NATO'ya üyeliği tehdidin artmasına yol açacaktır. Baltıklar bölgesindeki tehlikenin kutuplar bölgesine doğru kaydığını gerçek anlamda söyleyebiliriz.
Burada birlikten kuvvet doğar. Burada 30 bin kuvvet gücünü artırmak büyük etki sağlayacaktır. Finlandiya ve İsviçre'nin PKK/YPG konusunda Türkiye ile işbirliği noktasına gelmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu terör örgütünün yakın zamanda ortadan kalkması gerekir.
Soğuk Savaş zamanında olduğu gibi Türkiye'nin değerinin artması gerekir. Hem istikrarının hem ekonomisinin sağlam olması ve NATO sürecine destek olması beklenir. Irak ve Suriye'de terörle mücadele değil Yunanistan'da ile adalar konusunda uğraşan bir Türkiye değil tam tersine istikrarlı bir Türkiye için NATO üyelerinin katkı sağlaması gerekir."
Mehmet Çek'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Türkiye'nin önemi ve kuruculuk görevleri Madrid'de yapılan zirvede İsveç ve Finlandiya konusunda görülmüş oldu. Türkiye'nin bu süreçteki talepleri çok net ve bu talepleri kamuoyundanda destek alıyordu. Terör örgütleri Avrupa'da insan ve finans kaynakları açısından çok etkili kullanıyordu. Türkiye buna son vermek istiyordu.
Avrupa'nın başkentleri terör örgütlerinin cirit attığı bir yere dönüşmüştür. Sosyal yaşam terörize edilmiş vaziyette. Ortalama hiçbir Avrupa vatandaşı buna rıza göstermez."