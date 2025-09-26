26 Eylül 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları NATO ile Rusya arasında gergin saatler! İhlal yapan Rus uçakları düşürülecek mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 09:24
ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi. karadenizdeki gerilim bir adım daha tırmandı Rusya'nın Fransa Büyükelçisi Aleksey Meşkov'a katıldığı bir programda trump'ın bu açıklamaları soruldu. Rus büyükelçinin; "NATO bir Rus uçağını düşürürse, bu savaş olur. Başka nasıl anlatılabilir ki?" sözleri NATO ile Rusya savaşacak mı? senaryolarını daha da gerçekçi kılmaya başladı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
NATO ile Rusya arasında gergin saatler!
