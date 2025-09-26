NATO ile Rusya arasında gergin saatler! İhlal yapan Rus uçakları düşürülecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi. karadenizdeki gerilim bir adım daha tırmandı Rusya'nın Fransa Büyükelçisi Aleksey Meşkov'a katıldığı bir programda trump'ın bu açıklamaları soruldu. Rus büyükelçinin; "NATO bir Rus uçağını düşürürse, bu savaş olur. Başka nasıl anlatılabilir ki?" sözleri NATO ile Rusya savaşacak mı? senaryolarını daha da gerçekçi kılmaya başladı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

