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NASA'nın verileriyle acı tablo! Hatay'ın asrın felaketinden önceki ve sonraki uzaydan görünümü

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 10:44
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği şehir olan Hatay'da deprem öncesi ve sonrası gece ışıklarını karşılaştırdı. NASA, acı bilançoyu gözler önüne serdi.
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