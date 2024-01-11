NASA'nın verileriyle acı tablo! Hatay'ın asrın felaketinden önceki ve sonraki uzaydan görünümü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği şehir olan Hatay'da deprem öncesi ve sonrası gece ışıklarını karşılaştırdı. NASA, acı bilançoyu gözler önüne serdi.

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