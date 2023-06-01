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NASA tarihinde ilk kez halka açık UFO toplantısı! UFO’lar gerçekten var mı?

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Giriş: 01.06.2023 09:51
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tarihinde ilk kez UFO ile ilgili halka açık basın toplantısı düzenledi. Dört saatten fazla süren toplantıda, UFO'lara ait görüntüler gösterildi.
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