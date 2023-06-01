NASA tarihinde ilk kez halka açık UFO toplantısı! UFO’lar gerçekten var mı?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tarihinde ilk kez UFO ile ilgili halka açık basın toplantısı düzenledi. Dört saatten fazla süren toplantıda, UFO'lara ait görüntüler gösterildi.

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