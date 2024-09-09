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Narin'in cenazesi ile ilgili adli tıp uzmanından A Haber'de çarpıcı sözler: Araba hatası cenazede yapılmasın! Acelemiz ne?

Narin'in cenazesi ile ilgili adli tıp uzmanından A Haber'de çarpıcı sözler: Araba hatası cenazede yapılmasın! Acelemiz ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 10:38
Güncelleme:09.09.2024 10:38
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, Narin cinayetiyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tümer, “Acelemiz ne? Zaten çekirdek ailenin hepsi gözaltında. Adli Tıp’ın imkanları cenazeyi uzun süre muhafaza edebilecek bir teknik altyapıya sahip. Arabayı niye geri verdik? Vermememiz lazımdı. Sonra bir şey olur ne olacağını bilemiyorum ama bu bir öngörüdür cenazeyi niye veriyoruz? Bir bekleyelim bakalım. Adli tahkikat bitsin. Yani ben burada araba konusunda yapılan hatanın cenaze konusunda yapılmamasını yetkililere söylemek istiyorum. Sonra bir pişmanlık olmasın. Biraz bekleyelim nedir acelemiz.” ifadelerini kullandı.
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