Narin’in adli tıp kurumu raporu! “21 Ağustos’ta ölmüş”

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman "Cenazeyi gören adli tıp uzmanları ile görüşmüştük ve onlar %90 ihtimalle boğularak öldürüldü demişlerdi. Şimdi katilin kim olduğunun ortaya çıkması kaldı." ifadeleeini kullandı.

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