20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin’in adli tıp kurumu raporu! “21 Ağustos’ta ölmüş”

Narin’in adli tıp kurumu raporu! “21 Ağustos’ta ölmüş”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2024 00:51
Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman "Cenazeyi gören adli tıp uzmanları ile görüşmüştük ve onlar %90 ihtimalle boğularak öldürüldü demişlerdi. Şimdi katilin kim olduğunun ortaya çıkması kaldı." ifadeleeini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin’in adli tıp kurumu raporu! 21 Ağustos’ta ölmüş
Narin’in adli tıp kurumu raporu! “21 Ağustos’ta ölmüş”
Narin’in ölüm sebebi belli oldu!
Narin'in ölüm sebebi belli oldu!
2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı?
2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı?
Siyasette gizli protokol tartışması!
Siyasette "gizli protokol" tartışması!
Bahçeli’den Narin ve Sıla’yı istismar edenlere sert tepki
Bahçeli’den Narin ve Sıla'yı istismar edenlere sert tepki
Narin’in ölümüne dair kan donduran detaylar!
Narin'in ölümüne dair kan donduran detaylar!
Başkan Erdoğan TFF’yi kabul etti!
Başkan Erdoğan TFF'yi kabul etti!
Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı! Nihal’i kim, nasıl öldürdü?
Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı! Nihal’i kim, nasıl öldürdü?
Meta’dan milli sporcu Erbakan’a Filistin engeli!
Meta'dan milli sporcu Erbakan'a Filistin engeli!
İsrail Lübnan’daki saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?
İsrail Lübnan'daki saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?
Tekirdağ’da operasyon: 143 kişi yakalandı
Tekirdağ'da operasyon: 143 kişi yakalandı
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Daha Fazla Video Göster