Narin'e ait son görüntüler! Kayıp küçük kız 4 gündür her yerde aranıyor

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları dördüncü gününde de devam etti. Küçük kıza ait bir ize rastlanmadı. Narin'in o gün Kur’an kursu çıkışı son görüldüğü anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

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