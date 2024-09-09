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Narin köyünde toprağa verildi! Canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Narin köyünde toprağa verildi! Canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 11:58
8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesi kendi köyünde defnedildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, cenazenin camiden çıktığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
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