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Narin Güran cinayetinde yeni ifadeler! Kamera görüntülerindeki dikkat çeken detay ne?

Narin Güran cinayetinde yeni ifadeler! Kamera görüntülerindeki dikkat çeken detay ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 17:37
Narin'in kaybolduğu gün, yoğun telefon görüşmesi yapan kişiler arasında, Alim Güran'ın kayınbiraderi, Narin’in ise eniştesi olan Mehmet Şevket Kaya da vardı. Kaya'nın "kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirme" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenilirken ifadesinde “görevlileri yanılttığım için pişmanım” dediği ortaya çıktı. Öte yandan jandarma 3 soruşturma savcısının gözetiminde, Narin'in amcaları Memduh, Erhan ve Barış Güran'ın evinde arama gerçekleştirdi. Amca Erhan ve Barış Güran'a ait kamera kayıt cihazına jandarma el koydu ve söz konusu cihazlar TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. Narin Güran cinayetine dair tüm gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Narin cinayetindeki kamera görüntülerinde dikkat çeken detay!
Narin cinayetindeki kamera görüntülerinde dikkat çeken detay!
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