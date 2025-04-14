14 Nisan 2025, Pazartesi
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Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde ikinci dava bugün başlıyor. 15 Sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan dava açılmıştı. 6'sı tutuklu, 3'ü çocuk 15 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. A Haber İstibarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.