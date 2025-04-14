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Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.04.2025 09:39
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde ikinci dava bugün başlıyor. 15 Sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan dava açılmıştı. 6'sı tutuklu, 3'ü çocuk 15 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. A Haber İstibarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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Narin Güran cinayetinde ikinci dava! 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor
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