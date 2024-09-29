Narin Güran cinayeti soruşturmasında şahin gözlü kamera detayı

Narin Güran cinayeti soruşturmasında TÜBİTAK'ta incelenen yeni kamera görüntülerindeki detaylar ne? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı. Yılmaz, “Kamera görüntüleri şu an için TÜBİTAK’ta değerlendiriliyor. Burası aslında askeri üs bölgesinin kamerasından net bir şekilde görüntülenebiliyor. O saat diliminde şahin gözlü kamera burayı net bir şekilde almış mı? Yönü bu tarafta olmuş olabilir mi? İşte bunun artık cevabı belki de TÜBİTAK’ta yapılacak incelemenin ardından net bir şekilde paylaşılmış olacak. Çok kritik bir noktadan şu anda yayınımızı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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