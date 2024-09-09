Narin cinayetine dair tüm detaylar A Haber'de! İtirafçı neden olay yerine götürüldü?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran ağıtlarla toprağa verildi. Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, " Narin'in cesedi battaniyeye sarılıydı. Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Narin’i dereye bıraktıktan sonra aramalara katıldık." dedi. Polisler itirafçının bu ifadesinden sonra dere ve çevresinde yeniden araştırma yaptırdı öte yandan keşif için Narin'i bıraktığı dereye getirdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve Mehmet Sıddık Bilge itirafçının olay yerinden götürüldüğü o anları görüntüledi. Peki itirafçı neden olay yerine götürüldü? Tüm detaylar A Haber’de…

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