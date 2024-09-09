09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin cinayetine dair tüm detaylar A Haber'de! İtirafçı neden olay yerine götürüldü?

Narin cinayetine dair tüm detaylar A Haber'de! İtirafçı neden olay yerine götürüldü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2024 18:11
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran ağıtlarla toprağa verildi. Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, " Narin'in cesedi battaniyeye sarılıydı. Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Narin’i dereye bıraktıktan sonra aramalara katıldık." dedi. Polisler itirafçının bu ifadesinden sonra dere ve çevresinde yeniden araştırma yaptırdı öte yandan keşif için Narin'i bıraktığı dereye getirdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve Mehmet Sıddık Bilge itirafçının olay yerinden götürüldüğü o anları görüntüledi. Peki itirafçı neden olay yerine götürüldü? Tüm detaylar A Haber’de…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayetindeki itirafçı neden olay yerine götürüldü?
Narin cinayetindeki itirafçı neden olay yerine götürüldü?
Amca Narin’in cesedini burada teslim etti!
Amca Narin'in cesedini burada teslim etti!
Narin cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar
Narin cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar
Kabine toplandı
Kabine toplandı
İtirafçı Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerde! Bu bilgiler ve görüntüler sadece A Haber’de
İtirafçı Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerde! Bu bilgiler ve görüntüler sadece A Haber’de
Flaş gelişme! Gözaltı sayısı 25’e yükseldi
Flaş gelişme! Gözaltı sayısı 25'e yükseldi
Silinen WhatsApp yazışmaları…
Silinen WhatsApp yazışmaları…
İlk kez ve sadece A Haber’de!
İlk kez ve sadece A Haber’de!
A Haber gizli tanık N.B.’nin ifadesine ulaştı
A Haber gizli tanık N.B.’nin ifadesine ulaştı
Amca bana 200 bin TL teklif etti
"Amca bana 200 bin TL teklif etti"
Adli tıp raporu ilk kez A Haber’de
Adli tıp raporu ilk kez A Haber’de
Sır perdesi aralanıyor
Sır perdesi aralanıyor
Daha Fazla Video Göster