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Nahçıvan’a doğalgaz sevkiyatı başlıyor! Boru hattı toplam 97.5 kilometreden oluşuyor

Nahçıvan'a doğalgaz sevkiyatı başlıyor! Boru hattı toplam 97.5 kilometreden oluşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 09:56
Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan ile birlikte Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bugün itibariyle doğalgaz akışını başlatıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ankara'dan canlı bağlantı kuracağı Iğdır'daki tören sonrası Nahçıvan'daki 500 bin kişinin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak gaz sevkiyatı başlatılacak.
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Nahçıvan’a doğalgaz sevkiyatı başlıyor! Boru hattı toplam 97.5 kilometreden oluşuyor
Nahçıvan’a doğalgaz sevkiyatı başlıyor!
Nahçıvan'a doğalgaz sevkiyatı başlıyor!
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