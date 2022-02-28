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Müzakereden ateşkes çıkar mı? Ekonomik yaptırımlar Rusya’yı durdurur mu?

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Giriş: 28.02.2022 16:13
Belarus’ta Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler sürerken Ukrayna topraklarında çatışmalar alevlendi. Öte yandan Rusya’nın durdurulması için AB ve ABD’den çeşitli ekonomik yaptırım kararı aldı. Rusya duracak mı? Ekonomik yaptırımlar işe yarayacak mı? Müzakereden ateşkes çıkar mı? Ekonomik yaptırımlar Rusya’yı durdurur mu? Gündemin öne çıkan  gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz değerlendirdi.
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