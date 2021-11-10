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Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz | 9.05'te hayat durdu

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Giriş: 10.11.2021 09:21
Devlet erkanı Anıtkabir'de. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, mesajında "Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.
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