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Murat Ongun ve eşinin evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı

Murat Ongun ve eşinin evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 22:48
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ‘yolsuzluk ve terör' soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve eşi Zeynep Ongun'a ait evinde yapılan aramalara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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Murat Ongun ve eşinin evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı
Ongun ve eşinin evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı
Ongun ve eşinin evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı
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