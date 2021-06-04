Müjde yeni doğal gaz keşfi mi?

Türkiye enerji merkezi olmaya bir adım daha yaklaşıyor. Enerji bağımsızlığı için yapılan çalışmalar sonuçlarını veriyor. Yeni rezerv müjdesi için gözler bugün Zonguldak'ta olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asırlık proje Filyos Limanı açılışında açıklayacak. Uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Alışkan, "Keşfedilen doğalgaz rezervleri bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak." dedi.

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