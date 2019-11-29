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29.11.2019

Muharrem İnce'nin "tatil çetesi" dediği Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, 500 milyon TL'lik rantın peşinde!

Sözcü yazarı Rahmi Turan vasıtasıyla kurulan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için kurulan "Külliye'ye giden CHP'li" kumpasında hedef alınan Muharrem İnce’nin işaret ettiği isimlerden olan Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’un 500 milyon TL’lik rantı ele geçirmek için partilerinin belediye başkanlarını ziyaret ederek “Denetimi AND firmasına verin” diye baskı yaptığı ortaya çıktı. İzzet Yıldızhan’a ait olan AND firmasının genel müdürünün ise eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin olması dikkat çekti.

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