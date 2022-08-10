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Muharrem İnce'den bomba iddia: Halk TV, KRT ve Tele 1'de CHP ve İYİ Parti’den düzenli maaş alanlar var

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Giriş: 10.08.2022 18:17
CHP’den olaylı bir şekilde ayrılan ve kendi partisini kuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. İnce, Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş aldığını iddia etti. İnce iddiasını daha da öteye taşıyarak "tehdit" bile var dedi ve daha da ileri giderek “Elimde isimler var” şeklinde konuştu. Güne bomba gibi düşen haberi A Haber canlı yayınında, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran yorumladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli'ye gitti

İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezinde hareket etti.

Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6'lı İttifakı hedef aldı. İnce, "Şunu söyleyeyim 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim düşün peşime diyemiyor" diye konuştu.



"CHP'DEN VE İYİ PARTİ'DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYORLAR"

CHP'ye yüklenen Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.

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