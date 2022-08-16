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Muharrem İnce - Merdan Yanardağ gerginliği zirve yaptı: Onurun varsa korkma!

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Giriş: 16.08.2022 22:18
Güncelleme:16.08.2022 22:18
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin TELE 1, KRT ve Halk TV’nin CHP'li belediyeler tarafından fonlandığını ve bu kurumların belediyeleri haraca bağladığını söylemesinin ardından Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ CHP'den destek aldıklarını itiraf etmişti. Bu olay sonrası Yanardağ'ı yeniden hedef alan Muharrem İnce "Yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa korkma seçim gecesini konuşmaya çağır beni" dedi. Yaşanan gerginliğe ilişkin CHP ve İYİ Parti'deki sessizlik ise yerini koruyor.
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