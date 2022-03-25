Muhalefeti Kuytul ittifakı! CHP, İYİ Parti, HDP ve SP’den ortak dil

Daha önce FETÖ'ye destek açıklamaları ile gündeme gelen Alparslan Kuytul ve mensupları geçtiğimiz günlerde Adana'da provokasyona imza attı. Kamuoyunun tepkisi çeken sokakları karıştırma girişimine CHP, HDP, SP ve İYİ Parti'den genel başkan düzeyinde destek geldi.

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