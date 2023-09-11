12 Eylül 2023, Salı
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Muhalefet tek tek dökülüyor! CHP'deki rüşvet kavgasında istifa firesi! Fatih Atay Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek CHP'den istifa edecek
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de başlayan kaos giderek büyüdü. Kurultay öncesi CHP’de hazan mevsimi de başladı. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında rüşvet tartışması patlak vermişti. Fatih Atay Çerçioğlu’nu hedef göstererek, “Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar” iddiasında bulunmuş, Özlem Çerçioğlu ise “"Sebepsiz zenginleşmeni açıkla" diyerek karşılık vermişti. Bu skandalın üstüne CHP yandaşı Şaban Sevinç katıldığı televizyon programında bomba bir açıklamada bulundu. Sevinç, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın Kılıçdaroğlu’na sert çıkışarak yarın saat 11'de partiden istifa edeceğini duyurdu.